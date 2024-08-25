Нічний обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до шести

У Слобідському районі зафіксовано влучання

Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

«Унаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару», – писав мер на світанку.

Спочатку він повідомив про двох постраждалих, однак згодом уточнив, що їхня кількість зросла до шести.

Крім того, ввечері 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору міста Балаклія. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли два житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м кв.

Рятувальники ліквідували загоряння. Постраждав 55-річний чоловік.

Нагадаємо, що ворог завдав удару по приватному сектору у Чугуєві. Серед постраждалих – дитина чотирьох років. У неї гостра реакція на стрес, госпіталізація не знадобилася. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

Крім того, увечері 24 серпня російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми. Внаслідок двох влучань попередньо постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.

До слова, російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Харківщині, проте ЗСУ переконують: на цьому напрямку «будуть гарні новини» для України.