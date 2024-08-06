Ракетний удар по Харкову та області: є руйнування

На Харківщині внаслідок російського удару пошкоджено будинок

У ніч на 6 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків та населений пункт Циркуни Харківського району. Близько 00:30 у місті пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на своєму каналі в Telegram. Інформацію про обстріл підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову балістичними ракетами, запущеними з території Бєлгородської області. У місті зафіксовано приліт, інформація про постраждалих уточнюється.

За даними моніторингових каналів, перші вибухи у Харкові пролунали близько 00:35, а через 20 хвилин місто знову було атаковане.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 00:50 ворог також вдарив по селищу Циркуни Харківського району, пошкодивши житловий будинок та спричинивши пожежу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Києві вночі було чути вибухи.

Раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.