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Ворог атакував Харків БпЛА: є два влучання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог атакував Харків БпЛА: є два влучання
Над містом було зафіксовано російські «Шахеди»
фото ілюстративне

Попередньо обійшлося без постраждалих

Уночі 2 вересня в Харкові пролунали вибухи. Ворог атакував місто безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Про вибухи в місті стало відомо близько першої та після першої години ночі. Синєгубов і Терехов попередили про російські «Шахеди» над містом.

О 1:27 Синєгубов повідомив, що в Харкові зафіксовані кілька влучань. За його словами, є пошкодження приватного будинку та іншої цивільної інфраструктури. 

Як повідомив Ігор Терехов, зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста – в приватний житловий будинок, у Слобідському районі – поблизу освітнього закладу.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 1 вересня окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

За даними Офісу Генерального прокурора, у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення, банки. Відомо про 34 травмованих. Серед постраждалих шість дітей. Найменший потерпілий – тримісячний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

Ударів завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Окупанти вдарили по Харкову ракетами, зокрема «Іскандерами».

Внаслідок масованої атаки у Харкові зруйнований «Палац спорту». За попередньою інформацією, окупанти завдали чотирьох ударів по будівлі комплексу.

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Теги: Харків будинок місто Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог

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