Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики

Під ударом опинилися Салтівський та Немишлянський райони

Станом на зараз відомо вже про 28 постраждалих унаслідок сьогоднішньої атаки на Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Також шестеро осіб дістали поранення в Немишлянському районі.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед поранених є двоє медиків, один лікар – у важкому стані. Шестирічна дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Крім того, внаслідок ворожих прильотів пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову.

Перед цим, 31 серпня, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.