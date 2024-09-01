Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики
фото з соцмереж

Під ударом опинилися Салтівський та Немишлянський райони

Станом на зараз відомо вже про 28 постраждалих унаслідок сьогоднішньої атаки на Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Також шестеро осіб дістали поранення в Немишлянському районі.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед поранених є двоє медиків, один лікар – у важкому стані. Шестирічна дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Крім того, внаслідок ворожих прильотів пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. 

Перед цим, 31 серпня, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Теги: Харків обстріл війна дитина медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації
Окупанти формують нову бригаду на Харківському напрямку
29 серпня, 15:24
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
29 серпня, 04:22
Селище Малокатеринівка Запорізької області пізно ввечері 20 серпня зазнало повторного удару з боку російських окупантів
Росіяни вдруге обстріляли селище на Запоріжжі – ОВА
21 серпня, 01:09
Українська операція у Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
17 серпня, 11:00
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
10 серпня, 17:47
Комунальники у Покровську висаджують квіти
Голова Донецької ОВА відреагував на скандальне відео з клумбами поруч з лінією фронту
10 серпня, 09:58
На Донеччина тривають важкі бої
ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
8 серпня, 15:29
Міський голова поінформував про вибухи, а потім – і про влучання
Харків у суботу прокинувся від вибухів: що відомо
3 серпня, 08:08
Для обох сторін цей обмін мав ще і велике пропагандистське значення
Холодна війна повертається? Про обмін ув'язненими між Заходом і Росією
2 серпня, 17:06

Події в Україні

Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики
Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
Втрата F-16. The New York Times назвала можливі причини авіатрощі
Втрата F-16. The New York Times назвала можливі причини авіатрощі
У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі
У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
37K
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
26K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
25K
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua