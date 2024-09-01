Росіяни атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)

Унаслідок удару пошкоджені автівки, промислові будівлі, адміністративні приміщення

Увечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Про це розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

«Ракета влучила у проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. У будинку повністю зруйноване скління, також пошкоджені автівки, промислові будівлі, адміністративні приміщення», – розповів Борисенко.

За словами начальник управління Харківської обласної прокуратури, раніше ворог вже бив по Харкову ракетою «Гром-Е1». Її бойова частина – 315 кг, а дальність польоту може сягати 120 км. Ця ракета потужніша та точніша за ФАБ-500.

Спартак Борисенко також додав, що на цей час відомо про трьох людей, які зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російського удару.

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фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, у Харкові ввечері 31 серпня пролунав вибух. Унаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини. Згодом кількість постраждалих зросла до двох: медики надали допомогу 20-річній дівчині.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.