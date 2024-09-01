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Росія під час атаки зруйнувала «Палац спорту» у Харкові: Національний олімпійський комітет зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія під час атаки зруйнувала «Палац спорту» у Харкові: Національний олімпійський комітет зробив заяву
Зруйнований Палац спорту у Харкові
фото: НОК України

Організація вчергове закликала заборони брати участь російським і білоруським спортсменам у будь-яких міжнародних змаганнях

Внаслідок масованої атаки у Харкові зруйнований «Палац спорту». Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

За попередньою інформацією, окупанти завдали чотирьох ударів по будівлі комплексу.

«Палац спорту» у Харкові – одна з трьох локацій, по якій вдарили російські війська 1 вересня під час масованої атаки на місто. Спортивний комплекс зруйновано», – ідеться у заяві НОК.

Громадська організація вчергове закликає заборони брати участь російським і білоруським спортсменам «у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі».

«#RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі», – закликали у НОК.

Нагадаємо, що сьогодні вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. 

Перед цим, 31 серпня, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

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Теги: Харків росія окупанти місто

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