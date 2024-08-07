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У Харкові відбудеться ЛГБТ-прайд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Харкові відбудеться ЛГБТ-прайд
Під час заходів у межах ХарківПрайду триватиме збір на потреби військових
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подія триватиме з 7 по 15 вересня під гаслом «Разом до рівності та перемоги»

На початку осені у Харкові пройде низка заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти. Для міста це буде вже шостий ХарківПрайд, повідомляють організатори.

Прайд поєднають із благодійним збором для військових. Подія триватиме з 7 по 15 вересня під гаслом «Разом до рівності та перемоги».

Перелік заходів ХарківПрайду:

  • 7 та 8 вересня – благодійний ПрайдФест;
  • 13 вересня – урочисте офіційне відкриття ПрайдХабу;
  • 14 вересня – вшанування памʼяті загиблих ЛГБТК+ військових;
  • 15 вересня – марш ХарківПрайд.

Під час заходів триватиме збір, кошти з якого передадуть на складники для дронів для батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової та на Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини.

Зокрема, під дописом почали з'являтися негативні коментарі із застереженнями щодо проведення прайду.

«Шановні організатори!!! Повідомляю вас що місто Харків почали знову кожного дня обстрілювати новими установками «Іскандер», плюс КАБИ літають теж по декілька разів на день недалеко від міста, а також нагадую що кожного дня нараховується до 15 дронів розвідників стабільно… ви наражаєте людей на потенційну небезпеку!!!! Є безпечні міста в Україні де можна провести ваш захід, але ну точно не у місті, яке знаходиться в 80 км від кордону противника!!! Це момент безпеки!!! Не робіть марш!!! Інші ваші івенти відповідно графіку робіть але не марш!!! Нагадаю, що організатори будуть брати відповідальність за надвичайні ситуації!!! Я благаю вас, провести брифінг щодо безпеки з очільником міста, ДСНС, військовими!!!» – написав один з користувачів.

Натомість організатори вирішили прокоментувати побоювання деяких людей.

«Права людини завжди на часі! Нагадаємо, війна триває з 2014 року. І про «не на часі» ми також чуємо з 2014 року, і якби ми прийняли цей наратив про «не на часі», то Україна б не мала тих надбань які має зараз завдяки прайд-руху. І можливо навіть не вступила би в кандидатки ЄС», – йдеться у відповіді ХарківПрайду.

У Харкові відбудеться ЛГБТ-прайд фото 1

Нагадаємо, у Києві вперше з початку повномасштабної війни в Україні відбувся Марш рівності (КиївПрайд). Участь у заході взяли активісти, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій, політики іноземних держав та міжнародні спостерігачі.

До слова, раніше пресслужба КиївПрайду повідомляла, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 осіб, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

Зазначимо, що востаннє Марш рівності у Києві відбувався ще у вересні 2021 року. Тоді акція зібрала 7 тис. учасників та учасниць.

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Теги: Харків ЛГБТ Марш рівності

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