У Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців

Російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Так, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу – зафіксовано передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

«До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту», – ідеться у повідомленні.

У районі Глибокого росіяни переміщують та роззосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позицій Сил оборони.

У районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.