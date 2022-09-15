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На Харківщині окупанти зробили церкву поруч із камерами, де мучили українців (відео)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
На Харківщині окупанти зробили церкву поруч із камерами, де мучили українців (відео)
Окупанти зробили в'язницю з церквою
Фото з відкритих джерел

Військові показали тюрму, яку окупанти облаштували у приміщенні сільської ради

У селі Великі Проходи на деокупованій Харківщині рашисти тримали людей в камерах, а в сусідній кімнаті облаштували церкву. Відео, на якому українські військові знімають будівлю, опубліковано на каналі Ukrainian Witness.

Так, військові показали тюрму, яку окупанти облаштували у приміщенні сільської ради. У дверях кімнат зробили прямокутні отвори, через які, ймовірно, слідкували за полоненими. 

«Такі зроблені кімнати для полонених, з дірками для спілкування. Зроблена, скажімо, камера-одиночка. Найцікавіше, що поруч є ось така цікава кімната з іконами, поруч з камерами. Такі ось наші брати», – кажуть на відео.

Раніше стало відомо, що на деокупованій Балаклії у відділку поліції окупанти організували штаб, а у підвалі та в будівлі навпроти – «в’язницю» та катівню для місцевих жителів. Правоохоронці розповіли, що катували людей по-різному, зокрема били струмом. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти тримають викрадених херсонців у катівнях.

Теги: окупанти обмін полоненими Харківщина

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