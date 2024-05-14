На Харківщині ЗСУ вже заблокували противника – Буданов

Кирило Буданов: «Тобто противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти»

На Харківському напрямку російські ресурси досить обмежені, і хоча ще не всі сили залучені, найближчими днями вони використають усе, що мають. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, в Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.

«Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх – це точно неправда. Але треба пам’ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється», – заявив він.

За його словами, вже вчора вечері намітилась тенденція до стабілізації. «Тобто противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти…Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції – це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає», – заявив Буданов.

Він заявив, що росіян залучили вже всі сили й засоби, які були у них в прикордонні, і далі їм потрібно вводити свої резерви. При цьому голова ГУР додав, що в Харківській області діють досить обмежені ресурси РФ. «Це досить обмежені, скажімо так, ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордонні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви», – додав Буданов.

Раніше Буданов спрогнозував подальші дії росіян після атаки на Харківщину.