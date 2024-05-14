Атаки РФ на Харківщину: Буданов спрогнозував подальші дії росіян

Буданов прокоментував атаки РФ на Харківщині та що можуть росіяни робити далі

Буданов вважає, що «очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум

Українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області. Про це заявив голова Головного управління розвідки Кирило Будановв інтерв'ю виданню The New York Times.

За даними видання, «як і більшість українських посадовців і військових експертів, генерал Буданов сказав, що вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути резерви українських солдатів і відвернути їх від боїв деінде».

Саме це і відбувається зараз, визнав він, пише видання.

Генерал Буданов сказав, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку та замішання в регіоні. «На даний момент наше завдання – стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон», – сказав він, додавши, що приплив українських резервів зумів «частково порушити їхні плани».

Буданов сказав, що «очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова», – пише видання.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.

Як повідомлялося, зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ наразі неможливе, оскільки українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.