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ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський
Су-25 збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади
фото ілюстративне

Глава держави закликав українців цими святковими днями бути максимально уважними

Воїни 110-ї окремої механізованої бригади сьогодні збили російський Су-25 на Донеччині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Також глава держави закликав українців цими святковими днями бути максимально уважними.

«Дорогі українці, українки!

Сьогодні протягом усієї доби було багато роботи у наших захисників неба. Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 «шахедів». Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант.

Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.

Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!

Дякую всім нашим воїнам на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах – усім, хто, попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз, знищує окупанта. Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів і для свого підрозділу, захищають всю Україну та зберігають для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупанта.

Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського. Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз.

Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів.

Дякую всім, хто бʼється та працює заради нашої держави і людей! Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто дійсно вчасно та міцно підтримує нас!

Слава Україні!»

Нагадаємо, сьогодні російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окрім того, у розшуку й митці, зокрема співачка Джамала.

Теги: Харків Джамала Одеса саміт путін Донеччина українці держава Володимир Зеленський президент співачка розшук Валерій Залужний Кирило Буданов руїни

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