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Третє місце України на Євробаченні та просування росіян на Харківщині: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Третє місце України на Євробаченні та просування росіян на Харківщині: головне за ніч
Україна посіла третє місце на Євробаченні-2024
фото: Alma Bengtsson/EBU

Сили оборони відійшли з деяких позицій на Харківському напрямку

У ніч на 12 травня представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil посіли третє місце на пісенному конкурсі Євробачення-2024.  Тим часом на півночі Харківщини тривають важкі бої. Імовірно, російські загарбники окупували шість населених пунктів на цьому напрямку. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 12 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Гранд-фінал Євробачення-2024

Уночі у шведському Мальме відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Уперше в історії перемогу в ньому здобула небінарна особа – представники Швейцарії Nemo з треком The Code. «Срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі. Україна посіла почесне третє місце. Нашу країну представляв дует Alyona Alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.

Співачки зі сцени Євробачення закликали світ до єдності заради миру Україні. А делегація нашої країни скористалася можливістю, щоб нагадати про необхідність повернення додому українських військовополонених.

Окупація сіл на Харківщині

Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» повідомив, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Із яких саме – захисники не уточнили.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджував.

Підрив гранати у Броварах

Ввечері 11 травня чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області. Унаслідок цього поранень зазнав поліцейський та сам підривник. Потерпілі отримують медичну допомогу. 

Слідчі інкримінують затриманому підривнику ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Підвищення тарифу на світло

Поки що рішення про підвищення тарифів на електроенергію не ухвалене, однак те, що воно таки відбудеться, вже очевидно. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

«Очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться», – підкреслила посадовиця.

Німецькі депутати пропонують НАТО захистити українське небо

Депутати, що входять до низки німецьких політичних партій, зокрема й урядущої Вільної демократичної партії (ВДП) та Союзу 90 («Зелені») вважають, що країни НАТО мають застосувати свої системи протиповітряної оборони для захисту заходу України. Про це пише Deutsche Welle.

Ідею вперше висловили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.

На думку Ланґе, системи ППО, розташовані на східних кордонах Альянсу, дозволили б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО.

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Теги: Євробачення Харківщина alyona alyona Jerry Heil наступ

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