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Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу
Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області
фото: glavcom.ua

Росіяни отримали «багато можливостей» через близькість Вовчанська до кордону з РФ

Наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Також окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області. Ворог хоче обійти населений пункт з південного заходу й півдня.

Він наголосив, що росіяни отримали «багато можливостей» через близькість Вовчанська до кордону з РФ, зокрема, противник може здійснювати операції обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату, може забезпечити контроль та вогневу підтримку без переміщення артилерії, швидко доправляти пальне й зброю на передову.

Нагадаємо, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

Станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія вела наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області.

Як повідомлялося, на Харківщині збільшилася «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. 

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Теги: армія Харківщина окупанти ворог

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