Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
Російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів
фото: glavcom.ua

Якщо росіяни продовжать наступ, вони знову зможуть досягати артилерією до Харкова

Росія наприкінці навесні або влітку може почати наступ на Донбасі. Ця атака може ще відбутися, але водночас російські війська здійснили несподіваний транскордонний штурм у Харківській області. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Як зазначається, п’яти російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів, захопивши низку сіл. Це може стати найшвидшим наступом Росії з початку війни. 

Якщо росіяни продовжать наступ, вони знову зможуть досягати артилерією до Харкова. Шрами російських артилерійських ударів по Харкову у 2022 році все ще видно на околицях міста-мільйонника. Видання зазначає, що було б жахливо, якби ці російські атаки повторилися.

«Найгіршим сценарієм було б падіння Харкова. Це поки що малоймовірно, але, щоб врятувати місто, Україні доводиться відводити війська з Донбасу, щоб росіянам було легше просуватися в цьому регіоні», – пише видання.
Успіх Росії може пояснити поєднанням російської військової доблесті та грубих помилок України та США. Російські війська покращили свої бойові якості з перших днів війни та пристосувалися до умов на полі бою. Найбільш важливо те, що вони використовували важкі плануючі бомби, щоб розбити українські лінії.

Тим часом, збройні сили України серйозно постраждали через тривалу затримку допомоги США. Росія мала перевагу в артилерійських боєприпасах у співвідношенні 10 до 1. Крім того, в України закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет у порівнянні з 73% за попередні шість місяців. Минулого місяця рівень перехоплення впав до 30% ракет. Нездатність України забезпечити адекватну протиповітряну оборону для військ на передовій означає, що Росія вперше змогла значною мірою використати повітряну силу.

Американські боєприпаси та зброя нарешті надходять в Україну, але знадобляться місяці, щоб належним чином забезпечити всі українські сили. Це створює вікно вразливості, яке використовують росіяни.

Росіяни також можуть скористатися обмеженнями США щодо використання будь-якої американської зброї для нападу на законні військові цілі на території Росії. Інститут вивчення війни пише, що ці обмеження сприяли просуванню Росії. Велика Британія скасувала аналогічне обмеження на використання своєї зброї, але обмеження США залишаються в силі.

«Уряд України, на жаль, також ненавмисно сприяв просуванню Росії, повільно розширюючи свої збройні сили та будуючи укріплення. У той час як Росія значно збільшила кількість своїх військ в Україні та навколо неї – майже до 500 000 - Україна все ще має лише близько 200 000 військових на фронті. Багато підрозділів, які воюють безперервно більше двох років, були сильно виснажені», – зазначає видання.

Нестача кадрів в Україні була давно, але лише минулого місяця парламент нарешті прийняв новий закон про мобілізацію. Зараз Україна планує створити 10 додаткових бригад , але комплектування, підготовка та озброєння триватимуть місяці – це час, якого Україна не має.

Україна також скандально повільно зміцнювала свої кордони та лінію фронту. Торішній український контрнаступ застопорився через те, що російські мінні поля, окопи та загородження виявилися неприступними. Відсутність відповідних українських укріплень тепер уможливлює просування Росії.

«Першої лінії оборони не було. Росіяни… просто увійшли, без жодних замінованих полів», – сказав журналістам один український офіцер.

У березні президент України Володимир Зеленський нарешті оголосив про ініціативу побудувати майже 2 тис. км укріплень на трьох лініях оборони. Ці лінії зараз будуються, але вони повинні були бути встановлені багато місяців тому.

«Ця затримка відображає неспроможність Зеленського зробити більше для мобілізації українського суспільства на війну. У Києві та на Заході України продовжується будівництво елітних житлових будинків, хоча країна веде війну за виживання. Усіх наявних будівельників і всю їхню техніку давно треба було направити на будівництво укріплень», – пише видання.

Хороша новина полягає в тому, що Україна ще має час, щоб оговтатися від цих невдач. Будівництво нових укріплень і мобілізація більшої кількості українських солдатів у поєднанні з масовим надходженням американської зброї та боєприпасів має зупинити наступ Росії та стабілізувати бойові лінії.

«Було б дуже корисно, якби президент Байден зняв обмеження на використання американської зброї для ударів по військових цілях всередині Росії. Але ситуація набагато жахливіша, ніж повинна бути, частково через передбачувані помилки з боку Києва та Вашингтона», – підсумовує видання.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум.

Також командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.

Читайте також: 

Теги: Харків війна обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
15 квiтня, 10:07
19 квітня росіяни атакували Україну ракетами
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість поранених та загиблих зростає (оновлено)
19 квiтня, 08:00
До повномасштабного вторгнення Іван Попович мав свій проєкт «На гостину до Івана Поповича»
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль
23 квiтня, 09:56
Олег Сенцов у Часовому Яру
«Тримаємо Часік»: режисер Олег Сенцов опублікував фото з фронту
29 квiтня, 19:59
Борис Васильєв був проректором Міжнародного гуманітарного університету
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв
29 квiтня, 22:49
Кабаєва заявила, що спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді без прапора та гімну, якщо на це дасть дозвіл Мінспорту РФ
Коханка Путіна порівняла російських спортсменів з воїнами
9 травня, 10:20
Окупанти атакували Львівську область аеробалістичними ракетами «Кинджал»
РФ запустила по Львівщині 12 ракет, пошкоджений обʼєкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
8 травня, 09:44
Латвія хоче передавати Україні дрони і радіолокаційні системи захисту власного виробництва
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
11 травня, 14:39
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
10 травня, 11:44

Події в Україні

Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка
Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року
Корегував ракетні удари по Києву та Одесі: затримано агента ФСБ (фото)
Корегував ракетні удари по Києву та Одесі: затримано агента ФСБ (фото)
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
Атаки РФ на Харківщину: Буданов спрогнозував подальші дії росіян
Атаки РФ на Харківщину: Буданов спрогнозував подальші дії росіян
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
454K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
19K
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
14K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
12K
Закликала бомбити Кремль: Росія оголосила у розшук правнучку льотчика Валерія Чкалова
9601
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
9388
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня

Новини

Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua