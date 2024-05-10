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Росія хоче створити на Харківщині буферну зону – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія хоче створити на Харківщині буферну зону – Reuters
Росіяни розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області
фото з відкритих джерел

Окупанти прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 км від російського кордону

Російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону. Про це повідомляє Reuters.

«Російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони», – зазначає видання з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

За словами співрозмовника агенції, окупанти прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 км від російського кордону, і що українські захисники намагаються їх стримати.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Збройні сили України були готові до таких дій росіян

До слова, Центр протидії дезінформації попередив, що Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться. 

Читайте також: Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник 
Теги: Харківщина окупанти війна наступ

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