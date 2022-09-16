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ЗСУ повністю вибили окупантів з Куп’янська (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повністю вибили окупантів з Куп’янська (відео)
Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола
фото з відкритих джерел

Підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскол

В результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська на Харківщині. Про це повідомляють Telegram-канали.

Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Раніше повідомлялося, що син начальника військової частини зривав українські символи у Куп’янську.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ частково звільнили Куп'янськ від окупантів

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Теги: місто відео контрнаступ

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