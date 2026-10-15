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Російський дрон влучив біля школи в Полтаві: є постраждалий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський дрон влучив біля школи в Полтаві: є постраждалий
Вибухова хвиля пошкодила скління вікон у приміщенні навчального закладу
фото: соцмережі

На момент атаки учні та працівники навчального закладу перебували в укритті, вибухова хвиля пошкодила вікна

У Полтаві 15 жовтня російський безпілотник влучив поблизу одного із закладів освіти. Унаслідок вибуху в школі пошкодило вікна, також відомо про одну травмовану людину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, пише «Главком».

За інформацією обласної військової адміністрації, безпілотник влучив неподалік школи. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон у приміщенні навчального закладу. На момент атаки учні та працівники школи перебували в укритті. За попередньою інформацією, серед них постраждалих немає.

Наразі відомо про одну травмовану людину. Інформацію про її стан на момент повідомлення не уточнювали. У місті триває ліквідація наслідків російської атаки, дані про пошкодження продовжують з’ясовувати.

Уночі 15 жовтня російська терористична армія вдарила по газовидобувній інфраструктурі групи «Нафтогаз» на Полтавщині. Зазначається, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.

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Теги: Полтава обстріл школа війна

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