Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника

Атаки українських захисників мають послабити здатність окупантів завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України

7 жовтня та в ніч на 8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. «Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України», – наголосив Генштаб.

Крім того, у Чорному морі уражено ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські воїни завдали ураження пунктам управління противника.

Також у районі Очеретиного уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупантів. У районі Верхньоосикового Донецької області уражено польовий артилерійський склад російської армії.

До слова, Сили оборони України 8 жовтня уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. Підприємство забезпечує потреби російської армії, а після удару на його території виникла пожежа.