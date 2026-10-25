Росія пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині: є знеструмлення

У кількох житлових будинках громади пошкоджено вікна, постраждалих попередньо немає

У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію.

Що кажуть в адміністрації

Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін наголосив, що Росія цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, намагаючись залишити людей без світла. За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У двох житлових будинках пошкоджено вікна. Інформації про постраждалих попередньо немає.

Скільки споживачів лишилися без електрики і коли світло повернуть, у дописі не повідомляється. Не уточнюється й місце розташування пошкодженого об'єкта: названо лише район.

Вибухи у Кам'янці-Подільському

Раніше ввечері 25 жовтня «Главком» писав, що в Кам'янці-Подільському під час повітряної тривоги пролунали вибухи, а частина міста лишилася без світла. Міський голова Михайло Посітко закликав мешканців іти до укриттів і не публікувати кадри роботи протиповітряної оборони та місць влучань. О 21:03 тривогу скасували, але загроза повторних атак лишалася.

Удари по енергетиці Хмельниччини

Область потрапляє під обстріли не вперше. 17 жовтня Росія атакувала енергетичні об'єкти у 10 областях, серед яких була й Хмельницька. Через наслідки обстрілів у низці регіонів тоді діяли графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували енергетичні об'єкти у Хмельницькому районі, через що значна кількість споживачів лишилася без світла. Того дня внаслідок атаки на обласний центр загинули дві жінки.