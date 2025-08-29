Головна Країна Події в Україні
На Хмельниччині гідроскутер врізався в туристичний корабель, є постраждалі

glavcom.ua
На Хмельниччині гідроскутер врізався в туристичний корабель, є постраждалі
Внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали водій гідроскутера та його пасажирка
фото: нацполіція Хмельницької області

Аварія трапилася на річці Дністер у Камʼянець-Подільському районі

В Камʼянець-Подільському районі Хмельниччини поліція розслідує обставини транспортної пригоди на річці Дністер, внаслідок якої травмувалось двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Хмельниччини.

Інцидент трапився 28 серпня близько 16:30 години на річці Дністер у межах села Устя Слобідсько-Кульчієвецької громади.

Поліцейські зʼясували, що 26-річний житель Камʼянця-Подільського, керуючи гідроскутером Seadoo, допустив зіткнення з туристичним кораблем Family, який був припаркований біля пірсу.

Зазначається, що внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали водій гідроскутера та його 22-річна пасажирка. Обох постраждалих медики доправили до Камʼянець-Подільської лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідство триває. 

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві внаслідок ДТП перекинулася поліцейська автівка. Водій загинув.

Аварія трапилася близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича. Відбулося зіткнення автомобіля Renault з поліцейським авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся. 

Правоохоронець, який перебував за кермом, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

