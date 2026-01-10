Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
фото: соціальні мережі

У Дніпрі виникли пожежі після вибухів

У ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа.

Крім того, після вибуху в деяких районах Дніпра зникло світло. Попередньо, росіяни бʼють по енергетиці.

Також вночі 10 січня російські окупаційні війська атакують Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

Теги: пожежа Дніпро обстріл відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці пожежі працюють спецслужби
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
5 сiчня, 11:03
Кияни зафіксували проліт ворожих БпЛА над столицею
Атака на Київ: у двох районах шахеди влучили у будинки (відео, оновлено)
27 грудня, 2025, 08:28
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 18:32
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри
25 грудня, 2025, 07:55
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
25 грудня, 2025, 07:19
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року
22 грудня, 2025, 20:10
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
19 грудня, 2025, 16:00
У Саратові сталася пожежа на заводі
У Саратові сталася пожежа на заводі
18 грудня, 2025, 02:31
Пожежі в Лос-Анджелесі призвели до сплеску тяжких захворювань
Лікарі зафіксували сплеск серйозних захворювань після пожеж у Лос-Анджелесі
17 грудня, 2025, 18:30

Події в Україні

У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
Лінія фронту станом на 9 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 січня 2026. Зведення Генштабу
РФ вдарила «Орєшніком» по Львівщині: Reuters дізнався, куди влучили та які пошкодження є
РФ вдарила «Орєшніком» по Львівщині: Reuters дізнався, куди влучили та які пошкодження є
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua