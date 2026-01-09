Лінія фронту станом на 9 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

9 січня станом на 22:00 відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної техніки, 68 безпілотних літальних апаратів, чотири антени та термінал супутникового зв’язку, також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив понад 104 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив шість спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку

Відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Ще одне боєзіткнення в цей час триває.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 25 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався наступати в районі Степового.

Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.