Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі

У деяких містах окупованої Донеччини мешканці повідомили про зникнення електропостачання

Тимчасово окупована територія Донецької області ввечері 9 січня опинилася під атакою БпЛА, що призвело до локальних проблем із електроенергією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Exilenova+» та місцеві телеграм-канали.

За наявною інформацією, моніторингові ресурси зафіксували рух дронів у бік регіону, а також у напрямку окупованої Запорізької області. Невдовзі після цього мешканці кількох міст окупованої Донеччини повідомили про зникнення електропостачання. У частині населених пунктів без світла залишилася низка будівель.

Наразі окупаційна влада не коментувала ситуацію та не надавала інформації про причини знеструмлення або можливі пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 18 листопада в окупованому Зугресі ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу. Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Теги: Донецьк Донеччина окуповані території відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 8 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 сiчня, 18:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
Юлія зізнається: вона не може забути жінок, які залишилися в полоні
Окупанти взяли українку в полон на очах у її дітей
3 сiчня, 21:15
Київщина: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
1 сiчня, 20:38
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
31 грудня, 2025, 19:01
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
23 грудня, 2025, 09:13
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях
19 грудня, 2025, 03:57
За словами пресслужби Третього армійського корпусу, воїни змогли вирівняти лінію фронту
На Лиманському напрямку Сили оборони знищили полк окупантів (відео)
18 грудня, 2025, 09:47
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
15 грудня, 2025, 22:36

Події в Україні

На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
Лінія фронту станом на 9 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 січня 2026. Зведення Генштабу
РФ вдарила «Орєшніком» по Львівщині: Reuters дізнався, куди влучили та які пошкодження є
РФ вдарила «Орєшніком» по Львівщині: Reuters дізнався, куди влучили та які пошкодження є
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua