На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА

У деяких містах окупованої Донеччини мешканці повідомили про зникнення електропостачання

Тимчасово окупована територія Донецької області ввечері 9 січня опинилася під атакою БпЛА, що призвело до локальних проблем із електроенергією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Exilenova+» та місцеві телеграм-канали.

За наявною інформацією, моніторингові ресурси зафіксували рух дронів у бік регіону, а також у напрямку окупованої Запорізької області. Невдовзі після цього мешканці кількох міст окупованої Донеччини повідомили про зникнення електропостачання. У частині населених пунктів без світла залишилася низка будівель.

Наразі окупаційна влада не коментувала ситуацію та не надавала інформації про причини знеструмлення або можливі пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 18 листопада в окупованому Зугресі ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу. Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.