У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: водій загинув

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: водій загинув
Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування
фото з соцмереж

Унаслідок ДТП троє осіб отримали поранення

Сьогодні, 29 серпня, близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault з поліцейським авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксували 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За даними правоохоронців, внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули.

Як повідомлялося, на Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на колясці. Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.

До слова, рятувальники Кіровоградщини ліквідували наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, серед них дитина. 

Київ ДТП Національна поліція України

