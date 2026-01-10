Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви, Україна та Сполучені Штати можуть підписати угоду про реконструкцію нашої країни.

У Дніпрі пролунали вибухи

У ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками.

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа. Ймовірно, БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Крім того, після вибуху в деяких районах Дніпра зникло світло. Попередньо, росіяни бʼють по енергетиці.

Кривий Ріг атакували безпілотники

У ніч на 10 січня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

На Кривий Ріг летіла велика хвиля безпілотників. У місті лунали вибухи, після яких зафіксували пожежі. На півночі було дуже гучно.

США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію

Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За інформацією джерел, цей документ є ключовим розділом оновленої пропозиції США щодо завершення війни. Спочатку український президент планував візит до Вашингтона наступного тижня, проте європейські партнери порадили обрати форум у Давосі як більш сприятливий майданчик для зустрічі з Трампом.

Трамп запропонував Китаю та РФ купувати нафту в США

Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

Президент підкреслив, що США тепер «відкриті для бізнесу» і готові продавати енергоресурси як з власних родовищ, так і з територій, що перейшли під американське управління.

Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.

Трамп хоче купити Гренландію

Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом».

Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.