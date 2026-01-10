У житловому будинку у Львові пролунав вибух: є постраждалі

Причиною вибуху могла стати несправна газова колонка

Пізно ввечері 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже виривався з вікон оселі. Під час ліквідації займання надзвичайники врятували власника квартири, якого негайно передали лікарям, а також вивели в безпечне місце чоловіка з сусіднього помешкання.

Вогонь встиг знищити домашні речі на площі близько 40 кв. м. Пожежу повністю ліквідували о 22:20. За попередніми даними, причиною вибуху могла стати несправна газова колонка. Наразі всі обставини інциденту з'ясовують фахівці.

Нагадаємо, на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців у понеділок, 29 грудня, о 17:18. У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух, який призвів до руйнування приватного помешкання.

Раніше повідомлялося, що у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.