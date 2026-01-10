Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Після вибухів у Кривому Розі фіксують пожежі

У ніч на 10 січня російські окупаційні війська атакують Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул, пише «Главком».

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

На Кривий Ріг летить велика хвиля безпілотників. У місті лунають вибухи, після яких фіксують пожежі. На півночі дуже гучно.

Місцеві телеграм-канали пишуть про аварійні відключення світла у таких районах: Сонячний, Гірницький, Зарічний, частина Саксаганського.

Раніше Кривий Ріг зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами. За повідомленням голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, зафіксовано влучання двох ракет «Іскандер-М» у житловий сектор

Відомо про 23 постраждалих, серед яких 6 дітей та 8 жінок. У лікарнях перебувають 15 поранених: один чоловік у вкрай тяжкому стані, ще один – у тяжкому. На жаль, внаслідок атаки загинула 77-річна жінка.

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

