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На Хмельниччині пролунали вибухи після пусків «Кинджалів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Хмельниччині пролунали вибухи після пусків «Кинджалів»
Ворог вже не вперше намагається атакувати Хмельницьку область
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські війська запустили дві ракети «Кинджал» в напрямку Старокостянтинова

У Хмельницькій області було чутно вибухи після оголошення масштабної повітряної тривоги по Україні. Російські окупанти атакували область ракетами «Кинджал». Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначили Повітряні сили, російські війська запустили дві ракети «Кинджал» в напрямку Старокостянтинова. Зокрема, росіяни вже не вперше намагаються атакувати населений пункт.

Зазначимо, Хмельницька область – регіон, куди за час повномасштабної війни прилітає чи не найбільше ворожих «Шахедів». Нещодавно моніторинговий телеграм-канал-мільйонник «Николаевский Ванёк» оприлюднив цікаву статистику повітряних атак Росії на Старокостянтинів: з серпня 2023 року по місту випущено понад 60 крилатих ракет («Калібри» або ракети з бортів ТУ-95мс); до 10 «Кинджалів» (МіГ-31К); понад 130 «Шахедів». Більшість (десь 95%) зі всього цього було збито силами ППО (крім «Кинджалів», бо збивати їх там нічим).

Нагадаємо, станом на 16:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ31-К.

Як відомо, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн. 

До слова, ефект від знищення українськими бійцями військових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Окупантам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті.

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Теги: ракета Старокостянтинів Хмельниччина

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