Вперше на території Вінниччини виявлено уламки від ворожих ракет з касетними бойовими частинами (відео)

Вперше на території Вінницької області поліцейським довелось працювати з суббоєприпасами, від ворожих ракет з касетними бойовими частинами

На Вінниччині поліцейські вибухотехніки продовжують вилучати залишки летальної зброї

26 серпня російські війська завдали по Україні чергового масованого ракетного удару. Протягом тижня вибухотехніки поліції Вінниччини документували та фіксували наслідки однієї із найбільших повітряних атак ворога. За цей період вибухотехніки здійснили близько 30 виїздів у майже всі райони області, повідомляє Ситуаційний центр Вінниці.

Вперше на території Вінницької області поліцейським довелось працювати з суббоєприпасами, від ворожих ракет з касетними бойовими частинами.

Вони є особливо небезпечними для життя і здоровʼя людини оскільки можуть здетонувати від найменшого руху.

«Закликаємо дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

Не підходьте та не торкайтеся їх.

Відійдіть на безпечну відстань та одразу повідомляйте профільні служби за номерами 101, 102, 112.

Попередьте про небезпеку перехожих і дочекайтеся приїзду спеціалістів!

Обов'язково розкажіть про небезпечні предмети дітям!

Нагадаємо, правоохоронці Вінничинни затримали жителя Тульчинського району, який у месенджерах підшукував чоловіків, які хотіли незаконного виїхати з країни. Надалі на власному вантажному авто доставляв їх до кордону з Республікою Молдова.

34-річний підозрюваний на власному авто доставляв чоловіків призовного віку до кордону із Республікою Молдова, щоб вони могли потрапити до сусідньої країни поза межами офіційного пункту пропуску. Аби реалізувати схему зловмисник пропонував прикордонникам неправомірну вигоду за сприяння у незаконному перетині меж України.