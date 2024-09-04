Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вперше на території Вінниччини виявлено уламки від ворожих ракет з касетними бойовими частинами (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вперше на території Вінниччини виявлено уламки від ворожих ракет з касетними бойовими частинами (відео)
Вперше на території Вінницької області поліцейським довелось працювати з суббоєприпасами, від ворожих ракет з касетними бойовими частинами
фото: Національна поліція

На Вінниччині поліцейські вибухотехніки продовжують вилучати залишки летальної зброї

26 серпня російські війська завдали по Україні чергового масованого ракетного удару. Протягом тижня вибухотехніки поліції Вінниччини документували та фіксували наслідки однієї із найбільших повітряних атак ворога. За цей період вибухотехніки здійснили близько 30 виїздів у майже всі райони області, повідомляє Ситуаційний центр Вінниці.

Вперше на території Вінницької області поліцейським довелось працювати з суббоєприпасами, від ворожих ракет з касетними бойовими частинами.

Вони є особливо небезпечними для життя і здоровʼя людини оскільки можуть здетонувати від найменшого руху.

«Закликаємо дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • Не підходьте та не торкайтеся їх.
  • Відійдіть на безпечну відстань та одразу повідомляйте профільні служби за номерами 101, 102, 112.
  • Попередьте про небезпеку перехожих і дочекайтеся приїзду спеціалістів!
  • Обов'язково розкажіть про небезпечні предмети дітям!

Нагадаємо, правоохоронці Вінничинни затримали жителя Тульчинського району, який у месенджерах підшукував чоловіків, які хотіли незаконного виїхати з країни. Надалі на власному вантажному авто доставляв їх до кордону з Республікою Молдова.

34-річний підозрюваний на власному авто доставляв чоловіків призовного віку до кордону із Республікою Молдова, щоб вони могли потрапити до сусідньої країни поза межами офіційного пункту пропуску. Аби реалізувати схему зловмисник пропонував прикордонникам неправомірну вигоду за сприяння у незаконному перетині меж України.

Читайте також:

Теги: поліція Вінниччина ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх
Удар РФ по Полтаві: Клименко повідомив, скільки людей рятувальники дістали з-під завалів
Вчора, 14:45
Поліція прибула на місце та розпочала розслідування
У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці
31 серпня, 17:45
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Поліція: ремонт «Святошинсько-Броварської» лінії столичного метрополітену відбувся за завищеною ціною у понад 60 млн грн
Скандал з ремонтом столичного метро: поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії
30 серпня, 18:52
Організував схему незаконного перетину державного кордону та намагався підкупити прикордонників: вінницькі правоохоронці затримали фігуранта
Намагався підкупити прикордонників: правоохоронці зупинили ще одну схему для ухилянтів
29 серпня, 16:46
Унаслідок стрілянини двоє людей загинули, а четверо поранені
Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру
16 серпня, 15:08
Внаслідок атаки пошкоджені майже десяток сонячних панелей і дві господарські споруди.
Нікопольський район зазнав нічних атак: пошкоджено сонячні панелі та споруди
11 серпня, 07:54
Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у порушника мобільні телефони з доказами злочинних дій, сім-картки та гроші
Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ
7 серпня, 18:26
Під час зустрічі дівчата по черзі стали завдавати потерпілій удари по голові та тілу
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
5 серпня, 18:14

Новини

Вперше на території Вінниччини виявлено уламки від ворожих ракет з касетними бойовими частинами (відео)
Вперше на території Вінниччини виявлено уламки від ворожих ракет з касетними бойовими частинами (відео)
Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей
Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей
Намагався підкупити прикордонників: правоохоронці зупинили ще одну схему для ухилянтів
Намагався підкупити прикордонників: правоохоронці зупинили ще одну схему для ухилянтів
Суд конфіскував у вінницького воєнкома квартиру вартістю понад 1,2 млн грн
Суд конфіскував у вінницького воєнкома квартиру вартістю понад 1,2 млн грн
У Вінниці авто без водія збило пенсіонерку
У Вінниці авто без водія збило пенсіонерку
Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
33K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
20K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua