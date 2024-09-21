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ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
фото з відкритих джерел

Завдання спільно виконали Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, СБУ та інші підрозділи

Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Крім того, під атакою українських військових опинилися й російська радіолокаційна станція. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Завдання спільно виконали Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, СБУ та інші підрозділи українського війська.

У момент удару по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї на його території розміщувався черговий ешелон зі щонайменше 2 тисячами тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Радіолокаційну станцію «Подльот», яка виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу, також атакували українські військові.

Сам арсенал належить до трійки найбільших російських баз зберігання боєприпасів. У Генштабі кажуть, що він є одним із ключових в логістичній системі російських військ.

Окрім «Тихорецька», військові СБУ вдарили по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління поблизу Октябрського, що у Тверській області. Біля обох складів фіксують пожежу та детонацію.

Раніше у селищі Октябрський Тверської області Росії безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». 

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.

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Теги: військові ракета війна Генштаб

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