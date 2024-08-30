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«Вистрілив і забув»: розробники показали, на що здатен новий ПЗРК Vshorad (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Вистрілив і забув»: розробники показали, на що здатен новий ПЗРК Vshorad (відео)
фото із відкритих джерел

Портативність ракети Vshorad робить цей комплекс особливо придатним для сухопутних сил

Компанія MBDA представила свою інновацію у галузі технологій протиповітряної оборони: новий переносний зенітно-ракетний комплекс Vshorad. В офіційному релізі компанії йдеться, що ця зброя ближньої дії є надзвуковою ракетою-перехоплювачем, оснащеною головкою самонаведення з можливістю обробки зображення.

Як пише АрміяInform, нова ракета Vshorad визначається як надзвуковий перехоплювач типу «вистрілив і забув».

Нова потужна ракета VSHORAD
Нова потужна ракета VSHORAD
Фото: MBDA

Ракета, призначена для цілодобової експлуатації, здатна уражати широкий спектр повітряних загроз, включаючи винищувачі, гелікоптери та безпілотники. Її універсальна конструкція забезпечує інтеграцію як з нинішніми, так і майбутніми військовими машинами.

Портативність рішення Vshorad робить цей комплекс особливо придатним для сухопутних сил, надаючи їм значну тактичну перевагу. Крім того, при встановленні на військові транспортні засоби система підвищує мобільність та швидкість реагування наземних військ.

Його конструкція забезпечує плавну інтеграцію як із нинішнім VTLM2 від IDV з баштою Leonardo, так і з майбутніми транспортними засобами, оснащеними автоматизованими турелями. Vshorad створюється на замовлення Міністерства оборони Італії як заміна на озброєнні італійської армії переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92C Stinger RMP.

До слова, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором. Зазначається, що розробка «Паляниці» є повністю новим проєктом, над яким Україна працювала близько 18 місяців. Вартість кожної ракети становить менше ніж $1 млн, а для зниження витрат на виробництво Україна звернулася до приватного сектора.

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Теги: зброя ракета

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