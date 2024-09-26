Україну охопила чечтверта за добу масштабна повітряна тривога

Ракетна небезпека оголошена по всій території країни

Об 11:38 Україною знову почала ширитися повітряна тривога через ракетну небезпеку. Ворог підняв у небо МіГ-31К.

Мапа повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Перед цим, о 10:49, в Україні також оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – йшлося в повідомленні.

За даними військових, «Кинджал» брав курс на захід та на Житомир. Ще два «Кинджала» – на Хмельничину, Старокостянтинів.

За даними місцевих пабліків, у Старокостянтинові пролунали вибухи.

Об 11:19 оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що попередня тривога тривала з 10:01 до 10:34. Під час неї вибухи лунали в Києві та на Хмельниччині. Повітряні сили також попереджали про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К.