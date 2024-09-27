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Коли Росія відчує наслідки ударів по військових складах: прогноз розвідки Естонії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли Росія відчує наслідки ударів по військових складах: прогноз розвідки Естонії
Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області дрони уразили склади з боєприпасами
фото з відкритих джерел

Удар по складах у Торопці змусить російське командування переглянути та реорганізувати систему матеріально-технічного забезпечення своєї армії

Ефект від знищення українськими бійцями військових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Окупантам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, повідомляє ERR.

Як зазначив розвідник, інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня. Кессельманн зазначив, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже «ефект від цієї події, ймовірно, настане через два-три тижні».

«Оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями», – сказав він.

Естонський розвідник зазначив, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії, назад. Він також додав, що цього тижня Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове.

«Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене», – зазначив Кессельманн.

Нагадаємо, удар ЗСУ по складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець Тверської області змусить російське командування переглянути та реорганізувати систему матеріально-технічного забезпечення своєї армії.

Як відомо, на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів

Раніше повідомлялося, що утрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по населеному пункту Торопець у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті

До слова, новий план Північноатлантичного альянсу передбачає право Естонії завдавати ударів у відповідь по території Росії у разі нападу.

Теги: війна окупанти боєприпаси розвідка Естонія

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