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Київ: сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ: сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 (фото)
Піротехнічний розрахунок працював у Святошинському районі міста Києва
фото: ДСНС

Рятувальники вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля»

Після ранкової атаки окупантів у Святошинському районі Києва сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля».  Про це повідомляє пресслужба ДСНС.  

Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі міста Києва.

Київ: сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 (фото) фото 1

«На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля». Жодна людина не постраждала», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього, за його словами, додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник. Ворог запустив дуже велику кількість балістичних ракет одночасно.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, екстрені служби працювали у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. 

У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

Як повідомлялося, уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів екстрені служби попрямували до кількох районів столиці.

Теги: ракета Київ ДСНС рятувальники ворог балістичні ракети

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