В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:36 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

До слова, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ГІЧС) Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.