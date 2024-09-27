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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:36 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години фото 1

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

До слова, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ГІЧС) Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

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Теги: тривога

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