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Удар по «Охматдиту»: СБУ встановила маршрут ракети, яка атакувала лікарню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по «Охматдиту»: СБУ встановила маршрут ракети, яка атакувала лікарню
8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
фото: glavcom.ua

Ракету Х-101 із серійним номером 3152637961012 виробило після 2021 року конструкторське бюро «Радуга»

Слідчі Служби безпеки встановили маршрут ракети, якою Росія завдала удару по дитячі лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Про це повідомив заступник голови СБУ Сергій Наумюк на міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти», передає «Укрінформ» .

«Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 09:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України за 599 км з літака Ту-95МС, який того ж дня о 06:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ», – заявив він.

За словами Наумюка, ракету Х-101 із серійним номером 3152637961012 виробило після 2021 року конструкторське бюро «Радуга».  Він зазначив, що вона 8 липня ввійшла у повітряний простір України у районі Чернігівщини. Долетівши до Конотопа, ракета повернула праворуч, розвернулася і полетіла на Київ, де влучила в Охматдит.

«Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку – головним обчислювальним центром генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль», – додав заступник глави СБУ.

Наумюк запевнив, що під час досудового розслідування зібрали неспростовні докази причетності до скоєння цього злочину військових 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії дальньої авіації повітряно-космічних військ Росії.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: Охматдит ракета обстріл лікарня СБУ

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