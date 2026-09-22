Хто замовив преміальне таксі для Кравченка? Нові деталі його виїзду з України

Кравченко перетнув кордон на преміальному авто компанії «Андреоллі», яке орендував інший підприємець

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за кордон на автомобілі Mercedes-Benz V-класу, що належить львівській компанії «Андреоллі». Однак у фірмі заявили, що не знали, хто саме буде пасажиром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.Net.

Керівник ТОВ «Андреоллі» Володимир Грицина пояснив, що автомобіль орендував інший підприємець, який час від часу звертається до компанії по машини. «Це був орендний автомобіль. Не факт, що той підприємець теж знав (хто був пасажиром – ред.). У нас є VIP-клієнти, але інформацію про них ми не розголошуємо. Додам, що людина, про яку ви питаєте (Руслан Кравченко – ред.), нашим клієнтом не була», – розповів Грицина.

Власник компанії також не назвав вартість трансферу Кравченка, оскільки не знає, куди саме прямував ексгенпрокурор. За його словами, поїздка автомобілем преміумкласу через найближчий пункт пропуску може коштувати €250–300.

Раніше ЗМІ повідомляли, що для виїзду у службове відрядження за кордон Кравченко нібито скористався автомобілем Офісу генпрокурора. Однак у відповідь на запит «Главкома» в Офісі генпрокурора спростували цю інформацію. Там заявили, що 13–14 вересня службовий транспорт для поїздки Кравченка за кордон не використовувався.

Нагадаємо, після звільнення з посади генерального прокурора Руслан Кравченко формально залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак до роботи він так і не повернувся. Згодом Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури, яку задовольнили. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський.