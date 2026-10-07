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Молдова готує захисні зони на кордоні з Україною

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Молдова готує захисні зони на кордоні з Україною
Влада намагається забезпечити пункти пропуску необхідними засобами захисту
фото: Прикордонна поліція Молдови

Співробітників спільних з Україною пунктів пропуску виведуть на територію Молдови

На пунктах пропуску з Україною облаштовують місця, де співробітники та громадяни зможуть сховатися від можливих атак дронів, розповіла міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За словами Місаїл-Нікітін, влада намагається забезпечити всі пункти пропуску прикордонної поліції необхідними засобами захисту, зокрема й ті, що розташовані на території України. Роботи зі створення захисних зон уже тривають.

Такі зони потрібні, щоб у разі небезпеки люди могли швидко евакуюватися в безпечне місце. За словами міністерки, скористатися ними зможуть:

  • співробітники прикордонної поліції;
  • інші державні службовці;
  • громадяни, які перебувають на пункті пропуску.

Прикордонників виводять на територію Молдови

Окрім захисних зон, Кишинів обговорює перенесення роботи молдовських прикордонників зі спільних пунктів, що розташовані на українській території. Частину співробітників уже відкликали.

«З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших зі спільних пунктів, що розташовані на території України. Вони працюватимуть на території Молдови», – сказала Місаїл-Нікітін.

У МВС Молдови уточнили, що міністерка мала на увазі пункти «Крива» та «Паланка». Раніше, 12 вересня, молдовська митна служба повідомила про повернення на територію країни персоналу митниці та прикордонної поліції з трьох спільних пунктів:

  • «Джурджулешти – Рені»;
  • «Бричани – Россошани»;
  • «Крива – Мамалига».

Упродовж 90 днів молдовські прикордонники та митники працюватимуть в інфраструктурі Молдови.

Удари поблизу кордону

Посилення захисту пов'язане з російськими атаками на українську інфраструктуру біля кордону з Молдовою. Вночі 9 вересня російські війська вдарили ударними дронами по пункту пропуску «Старокозаче», після чого його роботу тимчасово призупинили. Серед цивільних були загиблі та постраждалі.

А 8 вересня дрон типу Shahed близько 17 хвилин перебував у повітряному просторі Молдови, а потім вилетів у бік Румунії.

5 жовтня біля пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» упав снаряд, який відскочив від землі й влучив у рейсовий автобус. За повідомленням прикордонної поліції Молдови, пошкоджено автобус і диспетчерську будку, а один співробітник дістав легке поранення. Роботу пункту на кілька годин призупиняли. Поранений прикордонник, за словами міністерки, нині в лікарні: стан стабільний, життю нічого не загрожує.

За даними ізраїльських ЗМІ, снаряд упав за кілька хвилин до того, як через цей пункт проїхав ізраїльський міністр Зеєв Елькін, який прямував в Україну. Він не постраждав і продовжив візит.

Нагадаємо, 25 вересня перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомив, що Україна опрацьовує з сусідніми державами можливість перенести частину пунктів пропуску на їхню територію через російські обстріли.

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Теги: прикордонники Україна Молдова кордон

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