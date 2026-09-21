Депутат парламенту Польщі закликав обмежити купівлю житла іноземцями: чи торкнеться це українців

У Польщі побоюються, що інвестиції у житло можуть зробити квартири менш доступними для місцевих жителів

Один із лідерів польської партії «Конфедерація» заявив, що активна купівля житла іноземцями може підвищувати ціни на нерухомість у Польщі

Віцемаршалок Сейму та один із лідерів партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак запропонував обмежити можливість іноземців купувати житло. Йдеться, зокрема, про громадян України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на польське видання inPoland.

Чому хочуть обмежити купівлю житла

За словами Босака, зростання вартості житла у Польщі має кілька причин. Однією з них політик назвав приплив іноземного капіталу.

Зокрема, він заявив, що Польща стала безпечним місцем для інвестицій для українців, які мають заощадження. Окремо Босак звернув увагу на діяльність західних інвестиційних фондів.

Політик виступив за обмеження купівлі нерухомості як фізичними особами з іноземним громадянством, так і західними фондами. Щодо українців політик заявив, що ніхто не контролює походження капіталу в Україні та не може точно визначити, яка його частина російська, а яка українська. За його словами, якщо польський ринок житла стане доступним для великих інвестицій «зі Сходу та Заходу», звичайним полякам буде важче придбати власне житло.

Що ще, на думку Босака, впливає на ціни

Ще одним фактором політик назвав рішення місцевої влади, які обмежують кількість земельних ділянок, доступних для забудови.

Він також пов'язав ситуацію на ринку нерухомості з міграцією та умовами забудови. На думку Босака, стримати зростання цін можна лише комплексними змінами, які стосуватимуться одразу кількох чинників.

Які правила діють зараз

Пропозиція польського політика поки не означає запровадження нових обмежень для українців. У Польщі вже діють правила щодо купівлі нерухомості іноземцями, які передбачають отримання дозволу в окремих випадках та низку винятків.

У серпні 2026 року президент Польщі підписав закон, який посилює контроль за придбанням нерухомості іноземцями. Він передбачає, зокрема, електронну передачу нотаріусами документів про такі операції до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Закон не запроваджує загальної заборони на купівлю житла іноземцями.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про межі критики українців у Польщі. Він наголосив, що політичні суперечки не повинні перетворюватися на переслідування українців та шкодити безпеці країни. Міністр також зазначив, що підтримка України відповідає інтересам Польщі, оскільки війна Росії становить безпосередню загрозу для польської безпеки.