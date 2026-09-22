У Києві затримано кілерку ФСБ, яка готувала вбивство російського опозиціонера

Як встановила СБУ, після вербування жінка пройшла підготовку на базі російської спецслужби

Контррозвідка СБУ запобігла замаху на російського опозиціонера, який після початку повномасштабної війни воював на боці України. У Києві затримали агентку російських спецслужб, яка, за даними слідства, готувала його вбивство. Про це повідомила Служба безпеки України, пише «Главком».

За матеріалами справи, жінка мала застрелити активіста із бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. СБУ затримала її поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості та мала визначити позицію для майбутнього замаху.

Затримана кілерка фото: СБУ

За даними слідства, затримана – безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби нібито завербували її в обмін на обіцянку закрити кримінальне провадження щодо незаконного зберігання наркотиків.

Як встановила СБУ, після вербування жінка пройшла підготовку на базі російської спецслужби. Там її навчали конспірації, орієнтуванню на місцевості та поводженню з вогнепальною зброєю.

Зброя кілерки фото: СБУ

Після завершення підготовки агентку переправили до Житомира через територію Білорусі, звідки вона приїхала до Києва. У столиці, за даними слідства, жінка регулярно змінювала готелі. Вона також залишала позначки на дверях номера, щоб виявити можливе проникнення сторонніх осіб.

Згодом куратор із Росії передав їй координати схрону в лісопарковій зоні Києва. Там агентка забрала пістолет із набоями. Зброю та телефон, за допомогою якого вона спілкувалася з російським куратором, правоохоронці вилучили під час обшуку в її готельному номері. Особу куратора, за даними СБУ, вже встановлено.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала 19-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства відомого громадського активіста на Київщині за завданням ФСБ.