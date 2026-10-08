Україна захистить пункти пропуску на кордоні: що відомо

Закупівлі проводять Служби відновлення в п'яти областях

В Україні планують встановити 135 первинних мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску через державний кордон і на під'їзних дорогах до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Як посилять захист тих, хто подорожує

Укриття мають додатково захистити цивільних, які перетинають кордон, та працівників пунктів пропуску. Це важлива складова захисту прикордонної інфраструктури, через яку щодня проходять люди й транспорт.

Закупівлі проводять Служби відновлення в п'яти областях:

Вінницькій;

Одеській;

Чернівецькій;

Закарпатській;

Волинській.

Як модернізують пункти пропуску

На балансі Агентства відновлення – 28 пунктів пропуску. Їх модернізують, щоб зменшити черги, підвищити комфорт для тих, хто перетинає кордон, та створити нові логістичні маршрути.

Серед переходів у віданні Агентства – «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею, який Агентство називає ключовим для вантажних перевезень до ЄС. За його даними, пункт має 26 смуг і може пропускати до 1270 автомобілів, зокрема 1200 вантажних, та 70 автобусів на добу. Там також будують сервісну зону.

Крім того, Агентство розвиває електронну систему перетину кордону за онлайн-записом єЧерга. Для вантажівок вона доступна на 17 пунктах пропуску, для автобусів – на 28. На 16 пунктах автобусні перевізники можуть обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху.

Атаки Росії на пункти пропуску

У ніч проти 13 вересня російські дрони атакували пункт пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні. За даними «Укрзалізниці», за два кілометри від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського потяга, який прямував із Києва до Варшави. Постраждалих не було.

10 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські та українські служби спільними зусиллями усунули пряму загрозу одному з прикордонних переходів. За його словами, Польща очікує аналогічних дій Росії щодо пунктів пропуску з Україною в інших країнах, зокрема й у Польщі.

У ніч проти 9 вересня російські ударні безпілотники атакували пункт пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні: пошкоджено інфраструктуру та прилеглу територію, загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Пропускні операції на пункті відновили того ж дня.

Раніше, 1 вересня, російські ударні дрони атакували поромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. За даними Державної прикордонної служби, дрони влучили по будівлі та території пункту, виникли пожежі. Оформлення тимчасово призупиняли, а в ніч проти 6 вересня Росія атакувала пункт вдруге.

Нагадаємо, 25 вересня перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомив, що Україна працює із сусідніми країнами над створенням спільних пунктів пропуску на їхній території, щоб убезпечити логістику від російських обстрілів. Як приклад він навів Польщу, де такі пункти вже діють.