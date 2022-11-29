За прапор окупанта одесит отримав 15 років в’язниці з конфіскацією (фото)

Злочинець з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах

Громадянин організував злочинне угруповання, яке активно співпрацювало з ворожими спецслужбами

За публічного обвинувачення Київської міської прокуратури суд оголосив обвинувальний вирок мешканцю м. Одеса, який активно допомагав державі-агресору у проведенні колабораційної та підривної діяльності на території одеського регіону, а також організував викрадення людини (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 146 КК України).

Досудове розслідування встановило, що мешканець Одеси, який з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб держави-агресора для проведення підривної діяльності на території Одещини, забезпечення інформаційної та політичної підтримки РФ в Україні та завдання шкоди обороноздатності нашої держави.

Для цього згаданий громадянин сформував злочинне угруповання, учасники якого збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості про активістів та інших осіб з активною проукраїнською позицією. Зібрані відомості злочинці передавали ворожим спецслужбам. Також організатор розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області для проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів члени угрупування розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: «Одесса – русский город». Фото цього прапора активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.

Також злочинці розробили план насильницького викрадення мешканця Одеса, який не підтримував збройну агресію РФ проти України. Зловмисники планували утримувати чоловіка у підвальному приміщені та за допомогою наркотичних засобів і фізичних тортур змусити останнього переоформити належну йому нерухомість та віддати цінне майно.

У межах слідства за дорученням прокурора проведено імітування обстановки викрадення людини, в ході якого троє членів злочинної групи були затримані «на гарячому».

Вироком Київського районного суду м. Одеса організатора групи визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо інших учасників угруповання наразі триває та здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

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