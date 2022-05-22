Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 травня

У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків

Близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля м.Запоріжжя

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Запорізька область

Близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля м.Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.

Харків

Вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає.

Протягом доби – вісім поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб – в місті Харків, Лозівський р-н – одна людина, смт Шевченкове – одна людина, Чугуївський р-н – одна людина.

Луганщина

Ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених. Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово. У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Донеччина

За добу – 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ «Град»).

Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Тривають бої в районі Лиману й Райгородка.

За добу в області – сім загиблих і 10 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли три будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає

Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, нажаль є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються.

Херсонщина

Стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби – вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Нагадаємо, за інформацією американських аналітиків, окупанти можуть готувати наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

До слова, розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.