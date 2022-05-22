Рашисти готуються відновити наступ біля Ізюма

На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу

Російські військові мають намір знову здійснити наступ в районі Ізюма, що на Харківщині

На Ізюмщині (Харківська область) російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ», – зазначив він.

За словами Синєгубова, на Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

«Але наші Збройні сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога», – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше військові Збройних сил України показали життя сіл навколо Ізюма.

Відомо, що 1 травня в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

За даними США, хоч Герасимов і відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області, однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції.