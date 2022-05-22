ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)

Знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного

ЗСУ вперше у сучасній історії знищили російську САУ «Тюльпан». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

«В районі Рубіжного знищено російську САУ 2С4 «Тюльпан» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії», – йдеться у повідомленні.

САУ 2С4 «Тюльпан» окупантів «накрили» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

Раніше повідомлялося, ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ. Також ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом.