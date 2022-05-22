  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)

    САУ 2С4 &laquo;Тюльпан&raquo; окупантів &laquo;накрили&raquo; завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами - ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)
    САУ 2С4 «Тюльпан» окупантів «накрили» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами
    фото скріншот відео

    Знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного

    ЗСУ вперше у сучасній історії знищили російську САУ «Тюльпан». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

    Знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)
    ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)

    «В районі Рубіжного знищено російську САУ 2С4 «Тюльпан» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії», – йдеться у повідомленні.

    САУ 2С4 «Тюльпан» окупантів «накрили» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ. Також ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом.

    Читайте також: Рашисти розгорнули «Іскандери» в Бєлгородській області, – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан» (фото, відео)