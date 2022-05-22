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    Вже мінус 29 тисяч рашистів: нові дані про втрати ворога на війні

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    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку - Вже мінус 29 тисяч рашистів: нові дані про втрати ворога на війні
    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку
    фото з відкритих джерел

    Українські військові ліквідували вже понад 29 тисяч російських загарбників й знищили майже 1300 їхніх танків

    Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 22 травня Збройні сили України вже ліквідували 29 050 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
    • танків – 1285 (+7) од.;
    • бойових броньованих машин – 3141 (+25) од.;
    • артилерійських систем – 599 (+3) од.;
    • РСЗВ – 201 (+0) од.;
    • засоби ППО – 93 (+0) од.;
    • літаків – 204 (+0) од.;
    • гелікоптерів – 170 (+1) од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8).;
    • крилаті ракети – 107 (+3).;
    • кораблі / катери – 13 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) од.;
    • спеціальна техніка – 43 (+0).

    Втрати окупантів станом на 22 травня

    Втрати окупантів станом на 22 травня

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

    Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Вже мінус 29 тисяч рашистів: нові дані про втрати ворога на війні