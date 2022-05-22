Війна прийде у кожен російський дім: кров та біль України повернуться сторицею

За всі злочини доведеться заплатити

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Война идет в каждый дом

Знаете, что больше всего удивляет в российских верноподданых обывателях? Они уверены, что их лично война не коснется, что она останется на картинке в телевизоре и не придет в их дома. Они надеятся, что Россия отхряпает себе часть или всю Украину, а потом все успокоится и пойдет по старому: пьем пиво у телевизора, а скоро лето на дачном участке или Турция – все включено.

Так же и немцы в начале Второй мировой войны надеялись, что она будет вестись на чужой территории и коснется в основном профессиональных военных.

Какие же они наивные глупцы. За любым преступлением следует наказание. Нельзя в 21 веке в современной европе пытаться уничтожить соседнюю страну, утюжить бомбами ее города, насиловать и убивать мирных людей. Расплата будет страшной и она неизбежна. Все, что мы видим сейчас в Украине придет и в Россию. Отлежаться на диване не удастся никому.

Смертельный маховик запущен, он проедет и по тем, кто его запустил. Я сейчас не обсуждаю, плохо это или хорошо. Просто по-другому не бывает. Бумеранг войны всегда возвращается. Падение Берлина было предопределено захватом нацистами Польши. Уже после аннексии Эфиопии и Албании Италия была обречена на иностранную оккупацию. СССР расплатился десятками миллионов жертв за предвоенный сговор с Гитлером, агрессию против Финляндии и других стран. Возмездие может быть отложено, но оно неизбежно.

Война ворвется в каждый российский дом, в каждую российскую семью. Вся кровь и боль Украины вернется России сторицей. За все преступления придется заплатить. Иного не дано.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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