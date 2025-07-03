На Тернопільщині директор і головний лісничий допустили незаконні рубки дерев на 57 млн грн

ДБР повідомило про підозру директору та головному лісничому ДП «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині

ДБР повідомило про підозру керівництву лісгоспу через завдані збитки

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок і ділянки без належної перевірки. Через це на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.

Понад 6 тис. дерев зрубали незаконно фото: ДБР

Обом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі вирішується питання про відшкодування завданих збитків.

Раніше «Главком» повідомляв, що правоохоронці завершили розслідування справи щодо 37-річного чоловіка, який організував масштабну схему незаконної вирубки дерев у лісових масивах Вишгородського району. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн.

Також «Главком» інформував, що чотирьох вінничан підозрюють у тому, що вони заробляли гроші на незаконній вирубці дерев. Розмір шкоди, завданої довкіллю, підрахували у півтора мільйона гривень. Правоохоронці провели понад 30 обшуків, вилучили три мільйони гривень у національній та іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони, бензопили, чорнові записи, ноутбуки, планшети, комп'ютер, бирки для деревини.