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37-річний киянин піде під суд за незаконну вирубку дубів та сосен на Вишгородщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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37-річний киянин піде під суд за незаконну вирубку дубів та сосен на Вишгородщині
За незаконне рубання лісу чоловікові агрожує до семи років позбавлення волі
фото: поліція Київської області/Facebook

За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо 37-річного чоловіка, який організував масштабну схему незаконної вирубки дерев у лісових масивах Вишгородського району. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

За даними слідства, зловмисник, не маючи жодних дозвільних документів на проведення лісосічних робіт, залучив до своєї злочинної діяльності ще чотирьох осіб. Їх він ввів в оману щодо законності своїх дій. Під керівництвом організатора група здійснювала незаконну порубку сосен, беріз та вільх на ділянках лісу, не відведених для таких робіт. Зрубані дерева розрізали та завантажували для подальшого перевезення та збуту.

За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн
За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн
фото: поліція Київської області/Facebook

Згодом порушники перемістилися на іншу ділянку лісу, де за вказівкою організатора зрубали кілька дубів. Їх також розпиляли на колоди, готуючи деревину для продажу у вигляді паливних дров.

За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, вже скерували до суду обвинувальний акт. Чоловіка обвинувачують за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка дерев у лісах, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки.

Досудове розслідування завершено, справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, чотирьох вінничан підозрюють у тому, що вони заробляли гроші на незаконній вирубці дерев. Розмір шкоди, завданої довкіллю, підрахували у півтора мільйона гривень. Правоохоронці провели понад 30 обшуків, вилучили три мільйони гривень у національній та іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони, бензопили, чорнові записи, ноутбуки, планшети, комп'ютер, бирки для деревини.

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Теги: вирубування лісу ліс Київщина

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